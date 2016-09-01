"Твой Идеальный ЭКО Дом" - построй город вместе с REHAU

Создай 3D модель твоего идеального ЭКО дома, используя современные и энергоэффективные технологии, а также трубы REHAU, и стань одним из 3-х победителей, чьи работы будут экспонироваться на территории офиса компании REHAU в Германии, или одним из 30-ти чьи работы будут экспонироваться на территории аэропорта «Борисполь» и Центра украинской культуры и искусства. Победителей ждут ценные призы, а также специальный приз «Приз зрительских симпатий» от авиакомпании «МАУ».

В прошлом году отдел Внутренних инженерных сетей компании REHAU основал Всеукраинский конкурс детского рисунка «Детские мечты», который проходил в несколько этапов и лучшие работы были представлены на выставке в Национальном заповеднике «София Киевская». Результатом стало создание первого в Украине музея REHAU со всеми работами конкурса.

«В этом году мы решили продолжить социальную инициативу и поддержать талантливую молодежь Украины и создали проект для будущих архитекторов, дизайнеров, строителей и творческих личностей« Твой Идеальный ЭКО Дом». Надеемся, что благодаря данному Конкурсу Украина сможет открыть новые таланты и реализовать новые шедевры», говорит Максим Солоненко, директор по маркетингу и сбыту отдела Внутренних инженерных сетей компании REHAU.

Всеукраинский Конкурс Эко Домов «Твой Идеальный ЭКО Дом» - это конкурс для студентов высших учебных заведений первых-пятых курсов любой формы обучения. Всеукраинский Конкурс проходит с 24 августа по 15 ноября 2016 года. Работы будут приниматься с 24 августа до 24 октября!!!

Что необходимо сделать для участия в конкурсе:

1) Создать оригинальную 3D модель идеального ЭКО дома (с помощью графических программ или любых материалов: дерево, бумага, орг. стекло и т.д.).

2) Продемонстрировать трубы REHAU в данном доме (нужно показать креатив и творческий подход автора к решению задачи).

3) Ознакомиться с Официальными правилами Конкурса на сайте.

4) Сфотографировать 3D модель, заполнить анкету и написать краткое описание к работе.

5) Отправить пакет документов в адрес Anna.Kravchenko@rehau.com с пометкой «Твой Идеальный ЭКО Дом».

6) Собирать лайки на странице под фотографией Вашей работы.

7) Ждать результаты FaceBook голосования и голосования экспертного жюри.

Голосование будет открытым (наибольшее количество предпочтений под каждой работой), а также закрытым (выбор Экспертным Жюри Конкурса). В состав Экспертного Жюри входят: Йорх Эберхардт (REHAU Австрия), Клаус Гольвицер (REHAU Германия), Максим Солоненко (REHAU Украина), Юлия Берге (REHAU Украина), Анна Кравченко (REHAU Украина), Константин Кожемяка (фамильная типография HUSS) и Андрей Пашенько (Архитектурная мастерская А. Пашенько).

Ждем Ваши работы и желаем Вам удачи в подготовке проекта к Конкурсу!