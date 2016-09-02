Пресс-конференция Первого добровольческого мобильного госпиталя "ПДМГ переходит в контрнаступление по всем фронтам"

2 сентября (пятница) 2016 в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова на тему: «ПДМГ переходит в контрнаступление по всем фронтам».

Вопросы, которые будут освещены:

1. Будут ли в дальнейшем медики-добровольцы осуществлять свою миссию на Востоке Украины?

2. Когда и где состоится ближайшая ротация?

3. Как решается вопрос с предоставлением гражданства медику-волонтеру Ольге Симоновой?

p.s. Как волонтеры ПДМГ оказали квалифицированную помощь съемочной группе TV на Востоке Украины.

Участники пресс-конференции:

1. ГЕННАДИЙ ДРУЗЕНКО - соучредитель и руководитель ПДМГ им. Николая Пирогова, советник министра здравоохранения

2. МАРКИЯН ЛУБКИВСКИЙ - Чрезвычайный и Полномочный Посол, координатор Движения Наливайченко «Справедливость»

3. ОЛЬГА СИМОНОВА - парамедик ПДМГ им. Пирогова

Организаторы пресс-конференции: Институт Горшенина, Движение «Справедливость».

После пресс-конференции приглашаем журналистов посетить Государственную Миграционную Службу вместе с представителями ПДМГ и движения «Справедливость».

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)