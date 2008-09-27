У пьяного за рулем теперь есть три попытки

В соответствии с законом об усилении ответственности участников дорожного движения, наказание водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии предусмотрено от взыскания 2 тыс. 550 грн. штрафа до 10 лет лишения прав на управление автомобилем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, в первом случае задержания водителя в нетрезвом состоянии на него будет налагаться штраф в размере от 2 тыс. 550 грн. до 3 тыс. 400 грн. Протокол будет составлять сотрудник ГАИ на месте задержания, а суд будет решать назначение соответствующей суммы штрафа, или лишение прав управления на срок от 1,5 до 2 лет, или административный арест на 7-10 суток, или общественные работы на период 40-50 часов. Эти работы не могут вестись более 4 часов в сутки.

В результате повторного задержания в нетрезвом состоянии водитель лишается прав управления автомобилем на 2-3 года по решению суда с конфискацией автомобиля или без этого.

Как альтернативная мера наказания может быть применен административный арест на срок 10-15 суток или общественные работы на период от 50 до 60 часов.

Если водитель задерживается за рулем в нетрезвом состоянии в третий раз, он лишается прав управления на срок 10 лет с конфискацией транспортного средства.