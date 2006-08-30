Организаторам ”Казантипа” грозит штраф 1 млн. грн. за строительство туалета

Организаторам международного молодежного фестиваля "Казантип" ("Республика Z") - ООО "Центр молодежных инициатив "Зебра" за нарушения требований градостроительного законодательства грозит штраф в размере почти 1 миллиона гривен, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму.

Согласно сообщению, еще 24 июля текущего года инспекцией государственной архитектурно-строительной комиссии Сакского района АРК было выявлено нарушение должностными лицами ООО "ЦМИ "Зебра" строительного законодательства и самовольное возведение монументального сооружения, именуемого в отчетной документации как "Общественный туалет и станция биологической очистки хозяйственно-строительных сточных вод". Построен "казантипский туалет" был незаконно, без согласования с экологическими службами района и соблюдения ряда других законодательных норм. По закону, в этом случае в качестве штрафа с предприятия в госбюждет взимается 50% стоимости незаконно возведенного объекта. Согласно справке, написанной должностными лицами "ЦМИ "Зебра", стоимость "туалетного монумента" равняется 1 тысяче гривен. "Иными словами, штраф в 500 гривен был для них вполне подъемной суммой, - отмечает крымская милиция. - На этой стадии в дело и вмешались правоохранительные органы".

Независимые эксперты из Крымского научно-исследовательского института судебных экспертиз подсчитали истинную стоимость сооружения - почти 2 миллиона гривен, то есть сумма не уплаченного государству штрафа составила почти 1 миллион гривен.

По данному факту Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Нюанс заключается в том, что если бы штраф государству был уплачен ООО "Зебра" в размере 500 гривен, считалось бы, что хитроумные предприниматели уже понесли наказание. А повторно судить за одно и то же преступление, согласно украинскому законодательству, невозможно", - сообщает крымская милиция.