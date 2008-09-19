Итальянцы разыграли в лотерею … похороны по высшему разряду

Необычный способ привлечь туристов придумали жители итальянского городка Сан-Марко-ин-Ламис на юго-востоке страны, сообщает сайт travel.ru . Они организовали лотерею, в которой разыграли... похороны по высшему разряду. Участие в лотерее смогли принять все желающие. Выигрыш включает в себя гроб из дорогих материалов, первоклассный надгробный камень, негаснущую лампаду из стекла и латуни, религиозную атрибутику из расположенного неподалеку храма, а также, разумеется, место на кладбище и погребальную церемонию.

Имя человека, которому достался счастливый билетик, не называется, сообщает сайт. При этом организаторы лотереи уверяют, что срок действия «приза» не ограничен. То есть, можно не спешить умирать. При желании же, можно передать «приз» другому лицу.

Любопытные, наверное, ощущения, когда можно будет посмотреть и сказать: « А вот так бы, со вкусом, мог быть похоронен и я…»