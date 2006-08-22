Возможно, на место катастрофы прибудут родные погибших

В МЧС РФ считают необходимым присутствие российских спасателей на месте крушения Ту-154 под Донецком, заявила журналистам начальник пресс-службы общественных связей МЧС РФ Ирина Андианова.

"Украина говорит о том, что на месте трагедии находятся 260 спасателей и этого достаточно. Но мы считаем, что если это наш самолет (российский), то наши психологи будут там необходимы", - отметила начальник пресс-службы.

"Мы с МЧС Украины находимся на постоянной прямой связи, все работы проводятся под контролем, и информация поступает каждые пять-десять минут", - сказала она.

"Работа с украинской стороной проходит абсолютно нормально и слаженно, что регулируется двусторонними соглашениями в этой области", - отметила Андрианова.

По ее словам, данных о вылете родственников погибших на место трагедии у нее нет, но она предполагает, что они смогут это сделать.

РИА "Новости"