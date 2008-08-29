Лауреаты премии «Телетриумф-2008» (список из 20 номинаций)

Сегодня в помещении Национальной оперы в Киеве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в отрасли телевидения «Телетриумф-2008».

Церемонию в прямом эфире транслировала Национальная телекомпания Украины.

По информации «Телекритики», лауреатами премии стали:

Номинации:

1. Ведущий информационной передачи (номинанты - Наталия МОСЕЙЧУК («1+1»), Анна ГОМОНАЙ («Интер»), Лидия ТАРАН (5 канал). Лауреат - Лидия ТАРАН.

2. Ведущий развлекательной передачи: (Тина КАРОЛЬ и Юрий ГОРБУНОВ («Танцы со звездами-3», «1+1»); Маша ЕФРОСИНИНА («Модный приговор», «Интер»); Богдан БЕНЮК («Эники-беники», СТБ/ «Студия Пилот») - Тина КАРОЛЬ и Юрий ГОРБУНОВ.

3. Репортер (Светлана УСЕНКО («1+1»), Дмитрий ДРАБИК («Интер»), Константин ГРУБИЧ («Знак качества», «Интер») - Светлана УСЕНКО.

4. «Дебют»: (Оксана КАРАВАНСКАЯ («Модный приговор», «Интер»); Сергей РАХМАНИН («Дуэль», ТРК «Украина»); Татьяна ДАНИЛЕНКО (5 канал) - Сергей РАХМАНИН.

5. Телевизионный дизайн: (оформление эфира «1+1»; “Великие украинцы”, «Интер»; оформление М1, «Телеодин») – “1+1”.

6. Документальный фильм (сериал): («Восхождение», «1+1»; «Ген жестокости», «Интер»; «Украинская независимость. Шестой созыв», 5 канал) - «Ген Жестокости», «Интер».

7. Художественный фильм (сериал): («Неземной» («Старр медиа», СТБ), «Заколдованная любовь» («Интер») - победитель не определен.

8. «Возрожденная история»: («Сказание о крещении Руси», «Старр Медиа»; «ТСН» о реликвиях в Швеции, «1+1»; «Правдивая история майора Вихря», «Интер») - «ТСН», Леся САКАДА-ОСТРОВСКАЯ, «1+1».

9. Специальный проект: («Великие украинцы», «Интер»; «Свобода Савика Шустера», «Интер»; «Знак качества», «Интер»; украинское дублирование «Симпсонов», «Студия Пилот») - «Великие украинцы», «Интер».

10. Местные новости: (Фильм об онкобольных детях, ТРК «Люкс», Львов; «Наш репортер», ТРК «Люкс», Львов) - «Наш репортер», ТРК «Люкс».

11. Региональная передача: («Мой герой Владимир Этуш», ТРК «Класс», Донецк; цикл «Крымский ковчег», ТРК «Симон», Харьков) - победитель не определен; номинантам вручены грамоты.

12. Детская передача: («Самый умный», «1+1»; «Эники-беники», СТБ, «Студия Пилот») - самый «Умный», «1+1».

13. Развлекательная передача: («Танцы со звездами-3», «1+1»; «Вечерний квартал-3», «Интер») - «Танцы со звездами-3», «1+1».

14. Музыкальная передача: («Караоке на площади», «1+1»; «Очень новогоднее кино, или ночь в музеи», «Интер») - «Караоке на площади», «1+1».

15. Спортивная передача: (Журнал Лиги чемпионов УЕФА «О Лиге», «1+1»; «Футбольный вік-енд», ТРК «Украина») - «О Лиге», «1+1».

16. Учебно-познавательная, культурологическая, социальная передача: («Александр Довженко. Между кесарем и Богом», НТКУ; «Книга.UA», НТКУ; «Параллельный мир», «Студия Пилот») - «Параллельный мир», «Студия Пилот».

17. Общественно-политическая (аналитическая) передача: («Подробности недели», «Интер»; «Дуэль», ТРК «Украина»; «Время. Итог недели», 5 канал) - «Подробности недели», «Интер».

18. Информационная передача (новости): («ТСН», «1+1»; «Подробности», «Интер»; «Новости 24», ТРК «Люкс»/Канал «24») - «ТСН», «1+1».

19. «Фаворит телепрессы» - «За окнами», СТБ.

20. За особый вклад в развитие украинского телевидения (премия Национального совета) – победитель не определен.