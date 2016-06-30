В Киеве пройдет благотворительный уик-энд "Дома лучше"

Цель события простая – показать, что рядом с нами ждут своих хозяев самые незащищенные жители Киева. Это собаки и кошки, которые пострадали от человеческих рук, но были спасены, вылечены и готовы дарить свою любовь. Мы предлагаем Вам дать им шанс стать не бездомными, стать домашними и любимыми. Вы сможете лично познакомиться с каждым животным, а также получить консультацию ветеринаров, получить удовольствие от vegan street-food и общения с друзьями.

Каждое животное особенное, и мы хотим вам это продемонстрировать, а также показать, что взять беспородного Друга - это тенденция в современном европейском обществе.

Инициатор и организатор – Общество защиты животных «За жизнь».

В программе уик-энда "Дома лучше":

- выставка собак и кошек

- прогулки, общение с животными (открытые двери в клинике)

- ярмарка ручных изделий (вырученные средства пойдут на помощь животным)

- мастер классы

- консультации ветеринаров

- vegan street-food и другое.

Детали мероприятия будут появляться на страничке «Дома лучше».

Уик-энд пройдет на территории ветеринарной клиники «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

Дата: 2-3 июля (суббота-воскресенье) с 11 до 17:00.

Адрес: Киев, ул.Электротехническая, 5а.

Вход свободный.