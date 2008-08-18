ВАЗ столкнулся с Hyundai: погибли пять человек

В Луганской области, вблизи с.Куземовка Сватовского района, на 114-м км автотрассы Чугуев-Милово произошло столкновение двух легковых автомобилей "Hyundai Sonata" и "ВАЗ-2106".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 2 людей с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 195 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 34 человека и 259 - травмированы.