Перезахоронение солдат Первой мировой войны (фоторепортаж)
18:46, 17 августа 2006Разное
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28 бойцов русской и австро-венгерской армий
16 августа состоялось перезахоронение останков 28 военнослужащих русской и австро-венгерской армий (25 русских солдат и 3 австрийца), погибших во время боев Первой мировой войны в феврале 1915 г. на горе Татаровка (Львовская область).
Владыка Львовский и Галицкий УПЦ Августин и почетный консул Австрии на Западной Украине Ярослав Наконечный.
Ярослав Наконечный, настоятель храма Святой Варвары (Австрия) Олег Ковтун и генеральный консул России во Львове Евгений Гузеев.
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