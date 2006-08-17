Перезахоронение солдат Первой мировой войны (фоторепортаж)

16 августа состоялось перезахоронение останков 28 военнослужащих русской и австро-венгерской армий (25 русских солдат и 3 австрийца), погибших во время боев Первой мировой войны в феврале 1915 г. на горе Татаровка (Львовская область).

Владыка Львовский и Галицкий УПЦ Августин и почетный консул Австрии на Западной Украине Ярослав Наконечный.

Ярослав Наконечный, настоятель храма Святой Варвары (Австрия) Олег Ковтун и генеральный консул России во Львове Евгений Гузеев.