В Киеве презентован самый полный атлас автодорог Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, издание представил директор Государственного научно-производственного предприятия «Картография», которое напечатало издание, доктор географических наук Ростислав СОССА.

Он отметил, что возглавляемое им предприятие существует с 1944 года, и на сегодняшний день является специализированным отделением Государственной службы геодезии и картографии.

Особое внимание предприятия на разработке карт автодорог Украины было сосредоточено с середины 90-х годов. По словам Р.СОССЫ, предприятие шло к созданию этого последнего издания атласа автодорог «Украина» более десяти лет.

По его словам, на сегодняшний день атлас «Украина» является наиболее полным из всех существующих изданий – в нем более 400 страниц. Среди преимуществ этого издания Р.СОССА назвал детальную демонстрацию сети автодорог в Украине; нанесение на карты всех населенных пунктов, которые существуют и есть на учете. Также он отметил, что атлас содержит 70 планов крупнейших городов Украины, что очень удобно для владельцев автомобилей, путешествующих по Украине.

Р.СОССА сообщил, что атлас издан в двух вариантах – в твердом переплете и скрепленный спиралью. Всего издано по шесть тысяч экземпляров каждого из вариантов.

Приобрести атлас можно в специализированных магазинах издательства «Картография», в книжных магазинах и на автозаправках.

Рекомендуемая цена для продажи - 88 и 99 грн. в зависимости от переплета.