Куреневка, Подол, Петровка и Рыбальский останутся без горячей воды

С 13 по 27 августа будут проводиться испытания тепловых сетей частично в Подольском и Оболонском районах столицы, а именно на жилых массивах Куреневка, Подол, Петровка и Рыбальский полуостров.

Как сообщает АЭК “Киевэнерго”, в связи с этим поставки горячей воды будут прекращены, начиная с 18.00 12 августа.

По информации компании, испытательные зоны тепловых сетей размещены в границах улиц: Электриков, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Боричевого Тока, Боричевого спуска, улицы Кожемяцкой, Ярославского переулка, улиц Фрунзе, Константиновской, Еленовской, площади Фрунзе, Балтийского переулка, улице Валковской, Гаванского переулка, улиц Марка Вовчка, Новоконстантиновской, Петропавловской, Садовского, Скляренко, Московского проспекта.

В случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно поставлены в известность жилищно-эксплуатационные организации.

“Киевененрго” предупреждает, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, могут возникнуть повреждения подземных трубопроводов с провалами и выбросом горячей воды на поверхность. В случае выявления провалов и мест выхода горячей воды просьбы сообщать о таких случаях на перечисленных жилых массивах по телефонам: 425-19-98, 501-89-16, 425-25-64.

Справки по телефону информационно-справочной службы АК „Киевэнерго” 0-88.