Porsche Cayman S Sport выпустят тиражом в 700 штук (фото)

Компания Porsche выпустит эксклюзивное купе Cayman S Sport ограниченным тиражом в 700 экземпляров. Из них 200 штук отправятся в Германию, а остальные - в другие страны Европы.

От обычного Cayman S новинка будет отличаться форсированным до 303 лошадиных сил двигателем (+8 лошадиных сил), наличием активной подвески PASM (Porsche Active Stability Management) и спортпакета Sport Chrono. Купе серии Sport будут окрашиваться только в один из двух эксклюзивных цветов, используемых на трековых Porsche 911 GT3 - оранжевый или зеленый, а также получат черные 19-дюймовые колесные диски, более "звучную" выпускную систему, спортивные сиденья и отделанное алькантарой рулевое колесо.

Цена Porsche Cayman S Sport в Германии составит 69 тысяч 942 евро - это на 9639 евро больше, чем обычный Cayman S.

Лента.ру