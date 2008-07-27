В Тернопольской области из зоны подтопления вывезли более 1000 человек

По состоянию на 16 часов 26 июля в Тернопольской области в результате выхода Днестра из берегов подтоплено 23 населенных пункта 4 районов области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, больше всего пострадал Монастырский район, где подтоплено 230 дворов в 4 селах. Меньше страдают Залищицкий, Бучацкий и Борщевский районы. Там пострадали соответственно 29, 7 и 2 двора. В целом из зоны подтопления спасатели областного управления МЧС эвакуировали 1189 человек, из них 305 – дети.

Справка УНИАН. С 23 июля в результате сильных дождей и ухудшения погодных условий на территории Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей подтоплено 15 тыс. 514 жилых домов, 16 тыс. 822 гектара сельскохозяйственных угодий, без электроснабжения остались 318 населенных пунктов, повреждено 145 автомобильных и 95 пешеходных мостов, размыто 140 километров дорог. Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия.