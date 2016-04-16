16 апреля 2016 года, в 11.00, в конференц-зале «Форум» отеля ALFAVITO, по адресу: г. Киев, ул. Предславинская, 35 д, по инициативе Политической партии «Партия местного самоуправления», при поддержке Патриотической партии Украины, состоится Форум непарламентских политических сил Украины.

В мероприятии примут участие лидеры и представители свыше 30 непарламентских партий. Во время мероприятия будет анонсировано о формировании Коалиции непарламентских политических сил Украины и создании межпартийного Координационного совета. Задача Коалиции непарламентских сил Украины – объединение усилий ради спасения государства, разработка и реализация совместной стратегии преодоления политического, экономического, социального кризиса, построение новой модели государственности и приоритетных принципов ее развития.

Регистрация представителей СМИ начинается в 10.00.

Аккредитация по телефону: (096) 290-82-67 до 20.00. 15 апреля 2016 года.