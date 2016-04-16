Винницкие актеры дадут концерт в зоне АТО

В рамках Меморандума о сотрудничестве между управлением культуры и искусств Винницкой и Донецкой облгосадминистраций 16 апреля на передовой будут давать концерты и ставить спектакли винничане.

В благотворительную поездку отправляется делегация из 50 художников края, 20 из которых актеры театра им.Садовского.

В течение дня для бойцов АТО, которые находятся в Краматорске и Константиновке, будут давать концерты, а вечером актеры поставят спектакль «Слишком женатый таксист».