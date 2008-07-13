Украине обещают новые правила техосмотра авто

Начиная с 1 января 2009 года в Украине будут введены новые правила прохождения техосмотра транспортных средств, которые были утверждены правительством 9 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, новым порядком владельцу транспортного средства предоставляется право лично определяться, где будет проверяться техническое состояние его автомобиля, независимо от места его регистрации. Такая проверка может быть осуществлена и соответственно оформлена непосредственно во время гарантийного обслуживания или других работ на станции техобслуживания автомобилей в случае, если СТО уполномочена на это.

В то же время проверка технического состояния автомобиля может быть осуществлена на станциях диагностики ГАИ или в пунктах технического контроля, если они также будут иметь разрешение на проведение такой деятельности.

Кроме того, государственный технический осмотр автомобилей фактически будет проводиться в течение всего года, а его следующий срок будет определяться конкретной датой отмеченного в талоне техосмотра во время прохождения текущего техосмотра.

Как отметил С.КОЛОМИЕЦ, сроки прохождения техосмотра сегодня уже продлены до конца года.