Тимошенко на съезде молодежного крыла БЮТ (фото)

12 июля в Украинском доме состоялась Вторая конференция Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая» с участием премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

В конференции приняли участие около 100 делегатов и 300 приглашенных гостей.

В ходе конференции подписано соглашения о сотрудничестве между лидером партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО и лидером «Батькивщины молодой», народным депутатом Евгением СУСЛОВЫМ.

Выступая на конференции Юлия ТИМОШЕНКО предложила создать молодежное правительство на базе молодежного крыла «Батькивщины», а также призвала сломить господствующую ныне идеологию прихода во власть, укладывающуюся, по ее словам в одно слово - "откат", "откат деньгами, заводами, морями, энергостанциями, целыми карьерами», - акцентировала премьер.

*** ВМОО «Батькивщина молодая» - молодежное движение партии «ВО «Батькивщина» и Блока Юлии Тимошенко. Зарегистрировано Министерством юстиции в июне 2007 года. По состоянию на 1 июля насчитывает более 20 тыс. членов в возрасте от 15 до 35 лет.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН