В Киеве на предприятии один за другим взрывались баллоны: есть жертвы

Вследствие взрыв баллона на предприятии «Укрвторчермет» в Киеве, по адресу ул. Каунасская, 27 (Днепровский район), два человека погибли на месте события (работники этого предприятия, 1982 и 1986 гг. рождение), еще пятеро с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, один из пострадавших остался без обеих ног.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, сообщение об инциденте поступило в 10.26 в ГУ МЧС в столице.

На данный момент известно, что взорвался один кислородный баллон (40 литров) при проведении газорезных работ (проводились плановые ремонтные работы гидравлических ножниц пресса в цехе №3 данного предприятия). Этот взрыв привел к взрыву еще двух таких же баллонов. Еще пять баллонов разлетелись на расстояние до 50 метров, однако не взорвались.

Окончательные причины взрыва и детали инцидента выясняют специалисты на месте происшествия.