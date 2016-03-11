11 марта (пятница) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Геополитические устремления Украины и украинцев: куда мы идем, и где нас ждут?»

В ходе круглого стола Институт Горшенина представит результаты социологического исследования «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ. БЛОК 3: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР». Какое направление интеграции выбирают украинцы? Изменилось ли отношение украинцев к евроатлантической интеграции? Как украинцы относятся к России, Германии, США, Беларуси, другим странам и их политическим лидерам?

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Означают ли последние заявления европолитиков провал евроатлантической интеграции Украины? Есть ли у Украины шанс стать полноправным членом ЕС и НАТО в ближайшее десятилетие? Хотят ли этого украинцы?

2. Референдум в Нидерландах: диагноз Украине или ЕС? Какого результата ждать от референдума, и что он будет означать для Украины?

3. Какие внешние препятствия могут помешать Украине реализовать евроинтеграционные устремления?

4. Безвизовый режим с ЕС: мираж или реальность?

5. Есть ли цивилизационная альтернатива евроатлантическому пути развития для Украины?

В круглом столе примут участие эксперты и социологи Института Горшенина, а также:

1. ИВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, народный депутат Украины, первый замглавы Комитета ВР по иностранным делам

2. ДМИТРИЙ КУЛЕБА, посол по особым поручениям МИД Украины

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​