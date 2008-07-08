ДТП в Луцке: милиционер на иномарке сбил парня на скутере

В Луцке сотрудник горотдела милиции совершил ДТП, в котором был серьезно травмирован 19-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе отдела Госавтоинспекции УМВД Украины на Волыни, происшествие случилось 7 июля на перекрестке улиц Возрождения и Ветеранов в Луцке. В сообщении отмечается, что, по свидетельствам очевидцев, управляя автомобилем «Митсубиси-Ланцер», начальник одной из служб горотдела милиции во время поворота нарушил Правила дорожного движения и не пропустил скутер, который двигался ему навстречу.

Как следствие, на полной скорости мотороллер врезался в правую переднюю сторону иномарки. В результате ДТП 19-летний водитель скутера получил ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти. Он был госпитализирован в реанимационное отделенные Луцкой городской клинической больницы №2. Пострадавший находится там и сейчас.

По информации пресс-службы ГАИ Волыни, на место происшествия выезжали представители прокуратуры Луцка, УМВД Украины в Волынской области, представители ГАИ. Место ДТП тщательным образом осмотрели, у водителя «Митсубиси» проверили содержание алкоголя в крови.

Сейчас продолжается следствие. Вероятнее всего, в отношении работника Луцкого горотдела милиции, совершившего аварию, будет возбуждено уголовное дело.