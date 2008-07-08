В ДТП на автотрассе Чоп-Киев погибли три человека

В Закарпатской области на автотрассе Чоп-Киев водитель легкового автомобиля "Audi-100" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes Sprinter".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля), водитель микроавтобуса с травмами средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 183 дорожно-транспортных происшествия, в которых 27 человек погибли и 221 травмирован.