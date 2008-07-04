Под Киевом на мусорной свалке нашли 10 кг ртути

На мусорной свалке возле села Зазимье Броварского района Киевской области в двух стеклянных герметично закрытых колбах выявлены 10 килограммов ртути.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, специалисты МЧС изъяли емкости и вывезли их на утилизацию.

Разлив вещества не выявлен, угрозы населению и окружающей среде нет.

На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области и работники следственных органов СБУ.