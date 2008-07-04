Под Киевом на мусорной свалке нашли 10 кг ртути
13:45, 04 июля 2008Разное
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Специалисты МЧС изъяли емкости
На мусорной свалке возле села Зазимье Броварского района Киевской области в двух стеклянных герметично закрытых колбах выявлены 10 килограммов ртути.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, специалисты МЧС изъяли емкости и вывезли их на утилизацию.
Разлив вещества не выявлен, угрозы населению и окружающей среде нет.
На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области и работники следственных органов СБУ.
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