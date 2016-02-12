Круглый стол: "Грозит ли переформатирование правительства расколом коалиции?"

11:00, 12 февраля 2016
Разное
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АНОНС

12 февраля (пятница) 2015 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

"ГРОЗИТ ЛИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСКОЛОМ КОАЛИЦИИ?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1.      Чего ждать оот отчета Кабмина в Верховной Раде. Будет ли поставлен на голосование вопрос о недоверии? Будет ли проголосована новая программа правительства? Получит ли Кабмин карт-бланш еще на год? В каком составе?

2.      Изменит ли возможное переформатирование правительства расстановку сил на внутриполитической арене Украины? Какие принципы будут положены в основу процесса формирования нового Кабмина?

3.      Грозит ли процесс реформирования Кабмина расколом коалиции и парламентским кризисом? Есть ли электоральные риски для сил, входящих в Кабмин?

4.      Повлияют ли скандалы с заявлениями о коррупционной составляющей назначений в министерствах на переформатирование правительства?

5.      Какой реакции на происходящие процессы ждать от зарубежных партнеров?

Участники круглого стола:

1.    НИКОЛАЙ КНЯЖИЦКИЙ, народный депутат,  фракция "Народный фронт"

2.    ВИКТОРИЯ ВОЙЦИЦКАЯ, народный депутат,  фракция "Самопомощь"

3.    НИКОЛАЙ ТОМЕНКО, народный депутат, внефракционный

4.    АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина

5.    ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политолог

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​

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