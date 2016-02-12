АНОНС

12 февраля (пятница) 2015 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

"ГРОЗИТ ЛИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСКОЛОМ КОАЛИЦИИ?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Чего ждать оот отчета Кабмина в Верховной Раде. Будет ли поставлен на голосование вопрос о недоверии? Будет ли проголосована новая программа правительства? Получит ли Кабмин карт-бланш еще на год? В каком составе?

2. Изменит ли возможное переформатирование правительства расстановку сил на внутриполитической арене Украины? Какие принципы будут положены в основу процесса формирования нового Кабмина?

3. Грозит ли процесс реформирования Кабмина расколом коалиции и парламентским кризисом? Есть ли электоральные риски для сил, входящих в Кабмин?

4. Повлияют ли скандалы с заявлениями о коррупционной составляющей назначений в министерствах на переформатирование правительства?

5. Какой реакции на происходящие процессы ждать от зарубежных партнеров?

Участники круглого стола:

1. НИКОЛАЙ КНЯЖИЦКИЙ, народный депутат, фракция "Народный фронт"

2. ВИКТОРИЯ ВОЙЦИЦКАЯ, народный депутат, фракция "Самопомощь"

3. НИКОЛАЙ ТОМЕНКО, народный депутат, внефракционный

4. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина

5. ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политолог

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​