Круглый стол: "Грозит ли переформатирование правительства расколом коалиции?"
АНОНС
12 февраля (пятница) 2015 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
"ГРОЗИТ ЛИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСКОЛОМ КОАЛИЦИИ?"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Чего ждать оот отчета Кабмина в Верховной Раде. Будет ли поставлен на голосование вопрос о недоверии? Будет ли проголосована новая программа правительства? Получит ли Кабмин карт-бланш еще на год? В каком составе?
2. Изменит ли возможное переформатирование правительства расстановку сил на внутриполитической арене Украины? Какие принципы будут положены в основу процесса формирования нового Кабмина?
3. Грозит ли процесс реформирования Кабмина расколом коалиции и парламентским кризисом? Есть ли электоральные риски для сил, входящих в Кабмин?
4. Повлияют ли скандалы с заявлениями о коррупционной составляющей назначений в министерствах на переформатирование правительства?
5. Какой реакции на происходящие процессы ждать от зарубежных партнеров?
Участники круглого стола:
1. НИКОЛАЙ КНЯЖИЦКИЙ, народный депутат, фракция "Народный фронт"
2. ВИКТОРИЯ ВОЙЦИЦКАЯ, народный депутат, фракция "Самопомощь"
3. НИКОЛАЙ ТОМЕНКО, народный депутат, внефракционный
4. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина
5. ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политолог
Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)