Праздничное шествие выпускников в Тернополе (фото)

20:44, 22 июня 2008
Разное
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Власти призвали одеть вышиванки

Выпускники на ежегодном праздничном шествии выпускников в Тернополе, 21 июня 2008 г.

В этом году по инициативе местных властей многие выпускники одели вместо привычных выпускных платьев вышиванки и костюмы в национальном стиле. За лучшие вышиванки тернопольские власти отметила выпускников денежными премиями и подарками.

Фото Виктора Гурняка / УНИАН

 

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