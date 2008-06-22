Праздничное шествие выпускников в Тернополе (фото)
20:44, 22 июня 2008Разное
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Власти призвали одеть вышиванки
Выпускники на ежегодном праздничном шествии выпускников в Тернополе, 21 июня 2008 г.
В этом году по инициативе местных властей многие выпускники одели вместо привычных выпускных платьев вышиванки и костюмы в национальном стиле. За лучшие вышиванки тернопольские власти отметила выпускников денежными премиями и подарками.
Фото Виктора Гурняка / УНИАН
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