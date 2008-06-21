Ющенко, Порошенко и автозавод (7 фото)
11:40, 21 июня 2008Разное
1776 0
В Черкассах будут выпускать Ладу и Hyundai
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, принял участие в открытии автомобильного завода корпорации «Богдан».
ОАО «Автомобильный завод «Богдан» в Черкассах будет выпускать две модели легковых автомобилей LADA (2110, 2111) и три модели автомобилей Hyundai (Tucson, Elantra и Accent).
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
Подробнее о событии см. В Украине впервые за последние 50 лет открыли свой автозавод
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter