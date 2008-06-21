Ющенко, Порошенко и автозавод (7 фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, принял участие в открытии автомобильного завода корпорации «Богдан».

ОАО «Автомобильный завод «Богдан» в Черкассах будет выпускать две модели легковых автомобилей LADA (2110, 2111) и три модели автомобилей Hyundai (Tucson, Elantra и Accent).

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН

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