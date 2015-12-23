Где купить подарок со скидкой -90%?!!!

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• 120 тренажерных залов. 1 000 профессиональных кардиотренажеров. 60 неповторяющихся грузоблочных тренажеров. Только лучшие производители: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.

• 1 200 высококвалифицированных тренеров: олимпийские призеры, дипломированные специалисты, действующие спортсмены.

• 350 групповых тренировок в просторных студиях: TRX, сайкл, сквош, bosu, H.E.A.T.-программы, функциональный тренинг и множество авторских занятий.

• 40 SPA-центров: роскошные банные лаунжи, массажные кабинеты, салоны красоты, студии загара, IPL-процедуры.

• 35 детских фитнес-академий в 17 городах Украины: развивающие занятия, спортивные секции, сквош, плавание, English club, фитнес-лагерь, клуб выходного дня.

Спешите подарить здоровье себе и своим близким!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua