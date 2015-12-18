Почему Леся Украинка в шлеме?

В ноябре на киевских улицах появились персонажи денежных банкнот в довольно нестандартном убранстве. На голове у Григория Сковороды, Леси Украинки и Тараса Шевченко красовались стильные гоночные шлемы. Такой смелый рекламный подход применила Страховая компания «ВУСО», чтобы рассказать о новом стандарте на рынке страхования.

Теперь клиент получает страховое возмещение по КАСКО на протяжении 7 дней после ДТП. В сентябре таких клиентов было уже 82,1%. В октябре и ноябре компания удерживает планку стандарта на уровне 80 %. Если учесть, что средний срок выплат по КАСКО у крупных страховщиков составляет от 14 до 25 дней, данный показатель выглядит впечатляюще.

В СК «ВУСО» говорят, что решили внедрить новые стандарты страхового сервиса на собственном примере. Компания провела масштабное исследование и выяснила, что для потребителя одним из важнейших показателей является скорость выплат. В условиях кризиса и постоянно обесценивающейся валюты люди хотят получить деньги на ремонт автомобиля максимально быстро.

Новая стратегия СК «ВУСО» проста – сократить сроки выплат до минимума, по примеру доставки пиццы. «Как пробки не должны влиять на скорость доставки (для этого и используются мотороллеры), так сложность процесса урегулирования не должна влиять на скорость страховых выплат», – комментирует новые задачи глава Наблюдательного совета СК «ВУСО» Александр Шойхеденко.

Рекламная кампания с известными личностями в шлемах не даёт обещаний на будущее, а демонстрирует достигнутые результаты. Её цель – сообщить, что новый стандарт на рынке страхования работает уже сегодня. По словам директора по маркетингу СК «ВУСО» Валентина Кравченко, перед маркетологами стояла задача нестандартно и ярко визуализировать главный месседж – «компания платит по КАСКО за 7 дней с момента ДТП».

«Мы выбрали смелое и одновременно понятное решение — «защитили» скоростными шлемами выдающихся личностей, изображённых на денежных банкнотах. Использовали юмор, доступную метафору и узнаваемые образы. Шлем символизирует скорость, а в нашем случае это символ максимально быстрых выплат по КАСКО», – поясняет Валентин Кравченко.

Уже совсем скоро Сковорода, Леся Украинка и Шевченко избавятся от шлемов и превратятся в страховые выплаты, которые клиенты СК «ВУСО» получат за 7 дней.