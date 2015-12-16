Новый тренд! Украшение елки в саду

Владельцы загородных домов или дач, несомненно, обрадуются возможности украсить свой участок к новогодним праздникам. Украшать новогодними гирляндами и игрушками можно абсолютно все. А если на участке растет красивая ель, то в первую очередь нужно сделать это дерево по-настоящему новогодним.

Заснеженный сад будет всегда выглядеть красиво. А если все деревья в нем украсить, то новогодняя атмосфера наполнит абсолютно всех окружающих. Создать такой декор не составит особого труда. Главное - проявить фантазию и подключить к оформлению сада всех членов семьи. Тогда новогоднее настроение всем обеспечено.

Живая ель в саду – это хороший вариант экономии на покупном новогоднем дереве. Причем украшения для уличной елки можно использовать самые разнообразные. А вот если на участке живая елка еще не растет, то это будет прекрасным поводом обратиться в садовый центр и приобрести красивое хвойное растение. Можно купить ель в горшке и украсить ее во дворе. А после зимы просто высадить в почву.

Живую ель можно купить в современных садовых центрах или питомниках. Как правило, выбор растений настолько большой, что позволяет выбрать нужную ель. Одним из таких мест покупок является садовый центр «Greensad». В этом садовом центре можно приобрести ели разных размеров и различных сортов. Все деревья выращены в Украине и, поэтому,точно приживуться после посадки.

Варианты украшения елки в саду

Украшают елки в саду, как правило, яркими гирляндами. Они прекрасно освещают все деревья и играют самую важную роль в создании новогодней атмосферы. Причем, чем больше будет световых гирлянд, тем ярче и красивее станет новогодний сад. Обвесить ими можно как все дерево, так и только его основание. А особенными украшениями будут гирлянды, которые скатаны в шары. Такие конструкции ложатся на большие ветви ели и освещаются в ночное время суток. Все зависит от вашей новогодней фантазии.

Новогодние игрушки на елку можно вешать различных размеров. Очень красиво будут смотреться украшения из больших шаров и множества ярких гирлянд. В качестве верхушки на дереве традиционно используют рождественскую звезду. Украшения могут быть разнообразных цветов и размеров. Также к созданию новогоднего сада можно подключить детей. Пусть они сделают красивые поделки или смастерят гирлянды. Такое украшение своими руками будет оригинальным и по-детски забавным. На елку вешают разноцветные клубки с нитками, диски, конфеты и мандарины.

Под новогодней елкой в саду можно поместить какую-то композицию. Это могут быть покупные элементы новогоднего декора или снежные бабы. Также можно сымитировать коробки с подарками. Для этого нужно картонные коробки обклеить праздничной бумагой и нацепить банты. Под елку ставят корзины с мандаринами и все украшают серпантином. Важно чтобы идея оформления понравилась всем членам семьи, и тогда все новогодние праздники станут незабываемыми.

Если зима выдалась морозной, то будет очень кстати сделать ледяные украшения. Они будут вместо сосулек, что является очень оригинальным в украшении елки в саду. А вот старинные вещи, такие, как использовали для украшения в мультфильме «Простоквашино», будут прекрасно дополнять новогоднее дерево. Их можно стилизировать под Новый Год, разукрасить цветными красками и придумать необычные елочные украшения. Каждый год украшение для елки в саду можно обновлять и придумывать что-то новое.

Безопасность - превыше всего!

Главными условиями при украшении елки в саду должны быть безопасность и устойчивость к влаге и порывам ветра. Именно эти показатели будут в первую очередь влиять на украшения и внешний вид новогоднего дерева. Электрические гирлянды должны быть с надежной проводкой и хорошей изоляцией. А все игрушки и украшения не должны испортиться от переменчивой погоды. Также важно, чтобы под весом всех украшений не испортились ветви дерева.

Множество садовых центров предлагают взять в аренду любую ель всего на несколько дней. Такая услуга пользуется огромной популярностью, ведь елка остается живой, а деньги сэкономленными.

Елка – это самый главный новогодний символ. И от того, как она будет украшена, зависит вся атмосфера праздника.