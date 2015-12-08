На украинско-китайской границе назревают перемены

Процессы, которые запустила Москва после аннексии Крыма в начале 2014 года, начали менять облик Евразии, размывая старые союзы и открывая новые возможности для разных стран, включая Украину.

Китай, не смотря на свой фондовый и экономический кризисы, продолжает вполне успешно развиваться, оставаясь в группе ведущих мировых лидеров. В то же время, Россия уверено сдает свои позиции Поднебесной, постепенно и «мягко» превращаясь в сырьевую колонию Китая 21 столетия. На этом фоне вполне уместно говорить об украинско-китайской границе, поскольку до полного поглощения «русского мира» китайским осталось не так долго ждать. Единственные, кто может помочь РФ уберечься от «ползучей» интеграции с Китаем – это США, но Барак Обама пока слишком занят насыланием порчи на Кремль, жаждущий конфронтации со всеми сразу.

Стоит обратить внимание, например, на сообщения в китайских СМИ о недавней передаче части территории России КНР. Эта земля размером в 4,7 кв. км находится в 60 км от Уссурийска. Власти РФ эту информацию не подтверждают, но нет сомнений, что подготовка похожих процессов идет полным ходом по всей китайско-российской границе. Пекин эффективно пользуется увязанием РФ в «гибридной войне» с Западом и «мягко» расширяет свое влияние все ближе к Уралу.

С другой стороны, актуальность России, ее вес для Китая становится все менее значительным, в том числе, как поставщика энергоресурсов. Например, КНР активно строит мощности по приему СПГ (к 2017 году будет возможность принимать до 125 миллиардов куб. м газа в год), что серьезно уменьшает значение возможных российских газовых поставок китайским потребителям. Это – очередной удар по все более слабеющему «Газпрому». Более того, Россия в этом году уступила Саудовской Аравии титул главного экспортера «черного золота» в Поднебесную (около 15% рынка КНР). РФ пропустила вперед на китайском рынке также и Анголу (обе страны имеют около 12% рынка нефти в КНР).

Таким образом, «китайский дракон» уже вовсю занят перевариванием кусков российской территории, не желая форсировать процесс «ползучей аннексии» на фоне обострившихся внутренних проблем. Но невозможность путинской России хоть как-то противостоять китайскому влиянию – очевидна.

С другой стороны, у Китая с Украиной отношения в последние годы развивались по возрастающей, но, явно не дотягивая до полноценной реализации их реального потенциала. Торговый оборот между двумя странами в первой половине нынешнего года составил всего 3,2 миллиарда долларов. Ныне появляются признаки оживления интереса Пекина к Киеву. Об этом можно судить по таким инициативам как наращивание интермодальных перевозок грузов по маршруту Азия – Европа – Азия. По данному проекту недавно подписали соглашение украинская и китайская компании при участии министерства инфраструктуры Украины.

Китай также видит Украину одним из звеньев в цепочке Нового Шелкового пути. Такую возможность нельзя упускать и ныне как центральные, так и региональные украинские власти начали поиск оптимальных вариантов взаимного сотрудничества. Кроме того, с 7 сентября в Украине начала свою работу Китайская торговая ассоциация, объединившая по 15 украинских и китайских компаний. Вполне очевидно, что перед запуском Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с начала 2016 года Пекин начал реально рассматривать Украину как один из своих возможных плацдармов для увеличения торгового оборота со странами Евросоюза.

Другой важный аспект украинско-китайского сотрудничества – переговоры между сторонами о возможном начале сборки в 2016 году на мощностях одесского предприятия «Одесавиаремсервис» легких китайских штурмовиков Hongdu с использованием украинских двигателей. Если этот проект удастся реализовать, то Украина совместно с КНР сможет потеснить на рынке легких штурмовиков Россию, открывая новые возможности для собственной боевой авиации.

На уровне намерений министром энергетики и угольной промышленности Украины Владимиром Демчишиным озвучены планы возможного привлечения Китая к достройке блоков Хмельницкой АЭС.

На уровне намерений министром энергетики и угольной промышленности Украины Владимиром Демчишиным озвучены планы возможного привлечения Китая к достройке блоков Хмельницкой АЭС.

Также, за январь-сентябрь нынешнего года, по данным министерства аграрной политики, Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай в 2,4 раза до 1,055 миллиардов долларов.

Однако многие эксперты и бизнесмены утверждают обо все еще слабом содействии украинской власти развитию реального сотрудничества с Китаем, а также отсутствия привлекательного инвестиционного климата. К сожалению, эта проблема касается не только отношений с КНР, а в целом низкой эффективности работы нынешних государственных чиновников разных уровней.

Как бы то ни было, на фоне увеличения интереса Китая к Украине, а также уменьшения российского фактора на отношения Киева и Пекина, у нашего государства снова появился хороший шанс восполнить экономические потери на российском направлении развитием торговли и разнообразного сотрудничества с Китаем.

Повторение старых ошибок будет стоить слишком дорого.

Роман Рукомеда