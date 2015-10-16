"Game on". Включение гемблинга спасет украинский бюджет

В конференции приняли участие: организатор мероприятия Глин Томас (Glyn Thomas), президент компании Storm International Майкл Боттчер (Michael Boettcher), консультант по игорному бизнесу и советник при Правительстве Великобритании Стив Доногью (Steve Donahue), Клайв Тилли (Clive Tilley), управляющий партнер ORI Enterteinment Group и Игорь Кучеренко (Igor Kucherenko), президент ORI Enterteinment Group, генеральный директор Federbet Франческо Баранка (Francesco Baranca), юридический директор DLA Piper в Украине Илья Свердлов, советник министра экономразвития и торговли по вопросам туризма Алексей Евченко и др.

Напомним, что в 2009 году в украинском гемблинге работало более 200 000 человек, а 150 000 имели работу в сопутствующих предприятиях – от курьеров до такси, поставщиков оборудования, еды и напитков. Сегодня страна, как никогда, нуждается в государственных доходах. Поэтому пришло время рассмотреть возвращение игорного бизнеса в Украину – с надежным законодательством для казино, букмекерами и азартными онлайн-играми.

Управляющий партнер ORI Enterteinment Group Клайв Тилли выступил на конференции с докладом "Глобальные наработки – местный опыт". Основной тезис выступления международного эксперта состоит в том, что легализация игорного бизнеса ставит перед Правительством Украины ряд задач, главные из которых – создать благоприятную почву для того, чтобы операторы и производители игрального оборудования чувствовали себя защищенными, приходя в Украину. Международные ритейлеры не хотят повторения ситуации 2009 года, когда все их инвестиции были аннулированы.

Этот путь непростой, но начало положено. Интерес к сфере растет. Свою готовность инвестировать в украинский гемблинг подтвердила ORI Enterteinment Group международная компания, которая владеет и оперирует игровыми заведениями в Африке, Европе и Латинской Америке.

Представители бизнеса надеются на то, что законопроект о легализации игорного бизнеса будет принят до конца 2015 года, о чём ранее неоднократно заявляли представители власти. Поэтому, вероятность формальной легализации азартных игр на Украине в ближайшее время достаточно велика.

«Мы можем объединить усилия, необходимо выстроить взаимоотношения: правительство − инвестор, инвестор − оператор, персонал − клиенты. Если все участники этих взаимоотношений будут удовлетворены, то выиграет каждая сторона», - комментирует ситуацию Клайв Тилли.