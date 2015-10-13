13 октября в 11.00 в конференц-зале отеля Воздвиженский (Киев, улица Воздвиженская, 60А) состоится круглый стол на тему: «Будущее Киева».

Участники: Владимир Никитин - профессор, научный руководитель института архитектуры, урбанистики и регионалистики Национального союза архитекторов Украины; Владимир Нудельман - градостроитель, профессор Киевского национального университета строительства и архитектуры; Константин Колесников - соучредитель Urban Fest; Виктория Подгорная - лидер проекта «Смарт Сити»; Арсений Финберг - основатель проекта «Интересный Киев»; Геннадий Корбан - председатель политсовета «Украинское объединение патриотов - УКРОП», кандидат на должность Киевского городского головы; Юрий Чудновский - директор института архитектуры, урбанистики и регионалистики Национального союза архитекторов Украины (модератор).

Ключевые вопросы «круглого стола»

• Можно осуществлять эффективное управление городом без видения его будущего?

• Что является ресурсом будущего Киева?

• Какие проблемы должны быть решены в Киеве в первую очередь?

• Существуют ли инициативы по развитию города и решению городских проблем?

• Какое видение будущего Киева?

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