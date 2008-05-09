Среди экспонатов краеведческого музея нашли боеприпасы... с тротилом

8 мая в г. Татарбунары Одесской области в историко-краеведческом музее среди экспонатов боеприпасов были выявлены и изъяты 4 артиллерийских снаряда и 3 минометные мины времен Великой Отечественной войны, в которых находится тротил, и 2 минометные мины послевоенного периода, с тротилом и взрывателями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обезвреживание выявленных боеприпасов планируется провести 9 мая пиротехнической группой Главного управления МЧС в Одесской области.