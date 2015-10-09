Плоский мир итальянской кулинарии

Пицца – безупречное блюдо не только с точки зрения гастрономии, но и мироустройства. Глядя на идеальное расположение томатов, расплавленного сыра, специй и соуса, поневоле начинаешь понимать сторонников архаичной теории Плоской Земли. Почему бы и нет?

Из Древней Греции в Средневековую Италию

История популярного во всем мире классического итальянского национального блюда началась гораздо раньше появления первой аутентичной пиццерии, открытой в 30-х годах XIX века в Неаполе. В ходе раскопок в печально известном городе Помпеи, например, были найдены кирпичные печи и пищевые бары особой формы, как раз подходящей под плоские хлебные лепешки.

Американская экспансия

Любая вещь, будь то автомобиль или сладкая газировка, чтоб обрести мировое признание, должна полюбиться американцам. Страна эмигрантов, вместе с культурными традициями переселенцев, охотно принимала их лучшие национальные блюда. Считается, что американская экспансия пиццы началась во второй половине ХХ века в Чикаго – городе джаза и гангстеров.

Что касается сети пиццерий Domino’s Pizza, то ее стартом принято считать 1960 год, когда братья Том и Джеймс Монаганы купили небольшую пиццерию Dominick’s Pizza в мичиганском городке Ипсиланти. Меньше чем через год Джеймс обменял свою долю в бизнесе на автомобиль «Фольксваген Жук», а спустя 23 года доходы Томаса Монагана позволили ему купить профессиональный бейсбольный клуб «Детройт Тайгерс».

В 2006 году Domino’s Pizza насчитывала уже 8 238 пиццерий, которые зарабатывали в год около 1,4 млрд долларов. Впрочем, еще в 1998 году основатель империи Томас Монаган продал свой бизнес за «символический» 1 млрд плюс 27% акций компании.

В мире и в Украине

Первая украинская пиццерия сети Domino’s Pizza была открыта в 2010 году на Подоле.

«На сегодняшний день в Киеве насчитывается 20 пиццерий, а общее количество пицц, проданных за 5 лет, составляет 5 млн, — отмечает генеральный директор Domino’s Pizza Украина Андрей Романенко. — По данным украинского офиса каждые 30 секунд в Киеве съедается одна пицца Domino’s.

А пока что сеть Domino’s Pizza приглашает всех ценителей отпраздновать пятилетие компании в новой концептуальной пиццерии на Сагайдачного 14, которая уже признана одним из лучших европейских заведений всей глобальной сети. Кстати, как и раньше, во времена Томаса Монагана, гарантированное время доставки пиццы по городу — не более 30 минут.