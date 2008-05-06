Фуры грозят заблокировать центр Киева

Бастующие перевозчики в случае отсутствия позитивных переговоров с властями сегодня планируют направить свои грузовые автомобили под Кабинет Министров.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил председатель регионального совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО.

«Сейчас мы находимся возле Минтранса, это акция протеста международных перевозчиков против коррупции в Министерстве транспорта, в налоговой администрации, таможенной службе и так далее», - отметил он. По словам В.ЧЕРНЕНКО, акция организована в связи с тем, что требования, ранее выдвинутые перевозчиками, в частности, касающиеся въезда грузовиков в центр столицы, до сих пор не выполнены. «Разговоры идут, решений конкретных нет», - отметил он.

«Вот сейчас проходят машины по проспекту Победы, они сигналят. Они сейчас разворачиваются (на Воздухофлотском мосту) и выходят на исходную позицию по проспекту Победы», - отметил он. По его словам, по проспекту Победы в акции принимают участие около 200 грузовиков, кроме того, порядка 200 фур также стоят на Левом берегу, на Бориспольской трассе.

«Сейчас идут переговоры с Иосифом ВИНСКИМ (министр транспорта и связи), Валерием ХОРОШКОВСКИМ (Гостаможслужба), с Денисом БАССОМ (1-й заместитель главы КГГА) и так далее. У нас запланировано, что при отсутствии результата мы идем под Кабмин», - заявил В.ЧЕРНЕНКО.

Он также сообщил, что АсМАП получил разрешение на проведение этой акции. «Зарегистрировано все, нас окружает милиция, все как положено», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля глава Регионального совета участников АсМАП в Киевской области В.ЧЕРНЕНКО сообщил, что АсМАП заявляет о возможности проведения Всеукраинской забастовки, если центральные органы власти не выполнят ряд требований перевозчиков. В частности, перевозчики требуют отменить распоряжение КГГА относительно запрета въезда в Киев днем грузового транспорта, делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформления виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов и пр.

После этого Минтранссвязи заявило, что поддерживает все требования автоперевозчиков, кроме одного – о передаче функций по распределению разрешений на международные автоперевозки АсМАП.

Напомним, КГГА с 1 мая запретила заезд в Киев грузового транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Однако в конце апреля мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что решение о запрете въезда грузовиков в Киев перенесено на месяц и будет введено с 1 июня 2008 г., поскольку к нему необходимо подготовиться.