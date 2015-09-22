Команда "Горловки" получит радар, чтобы видеть врага за 70 км, а не своими глазами

22 сентября в 8:00 в военном порту г. Очаков (Николаевская обл.)журналисты с волонтером «Вернись живым» оценят работу радара Simrad NSO evo2 на мст «Горловка» с выходом в море.

Возвращенный Россией морской сухогрузный транспорт "Горловка" в ближайшее время выходит на "океанский театр военных действий". Его команда обратилась к волонтерам "Вернись живым" еще в мае 2015 с просьбой рассмотреть возможность оснащения судна современным радаром. По штатному расписанию мст «Горловка» - сухогруз, но по факту сегодня переоснащается в соответствии с требованиями военного времени и выполняет боевые задачи, в т.ч. подвоз боеприпасов и др.

Ранее на корабле стоял радар 1965г., который не подлежит ремонту. После поста волонтера "Вернись живым" Ольги Решетиловой в Facebookнарод Украины не оставил в беде мст «Горловка» и общими усилиями оснастил его автономным радаром Simrad NSO evo2 c 19-дюймовым монитором.

«Установка радара Simrad NSO evo2, общей стоимостью 7 000 евро, позволит существенно повысить уровень обнаружения целей и навигационной безопасности. Радар Simrad NSO evo2 обеспечивает дальность обнаружения целей до 36 морских миль (около 70 км) и сопровождение 10 целей» - говорит капитан «Горловки» Роман Рябко.

Аккредитация СМИ обязательна 18.09.2015 до 20.00

Контактное лицо:

Татьяна Ромах,

координатор по СМИ «Вернись живым» www.savelife.in.ua,

тел. 099 222 95 70, 09

Вход на территорию порта по предварительной аккредитации в ВМС ВСУ до 20.01.2015 (скан заявки см вложение к письму отправить на press_vms_ukr@i.ua).

Адрес: г. Очаков (Николаевская обл.), военный порт, ул. Шкрептиенко 1

Контактное лицо в г. Очаков:

Ольга Решетилова (координатор «Вернись живым»), тел. 097 757 15 64

Роман Рябко (капитан «Горловка»), тел. 066 285 61 38