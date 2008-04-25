Во время страстной пресс-конференции Президент увидел рожки

Виктор Ющенко дал, так сказать, “симметричный ответ” тезисам Тимошенко, выраженным в Страсбурге... Первую часть доклада Президент потратил на объяснение, что такое инфляция. Просто Стефаник... Коротко, сильно и страшно...

Мнение Виктор Ющенко дал пресс-конференцию. Дал, так сказать, “симметричный ответ” тезисам Тимошенко, выраженным в Страсбурге. Послушать Президента, кроме прессы, пришли не только “технический аппарат” Президента с его главой Виктором Балогой и ЕйЦистами, но и секретарь СНБО Раиса Богатырева.

Сначала нам показали сюжет о том, как выплатили гражданам сбережения и как выросли цены на потребительскую корзину. Первую часть своего доклада Президент потратил на объяснение, что такое инфляция.

Просто Стефаник, а не Виктор Андреевич... Коротко, сильно и страшно. “Инфляция – это такой слепой налог. (Пауза). Безжалостный налог. (Пауза). Он не видит, где бедный, где богатый, но сильнее всего бьет по бедным”. Президент так и сказал: все работающие стали беднее на 10%, отметив, что человек недополучил 36 гривен. Я не считала точно, сколько раз было употреблено слово “инфляция” за 15–20 минут президентского выступления – может, десять, может, тридцать. Экономисты говорят, что с экранов телевидения Президенту повторять это магическое слово не стоит, потому что она от этого еще больше раскручивается.

К популярной финансовой проповеди добавилась критика нехватки профессиональной политики, секторных реформ, а также легкое ретро – все это, мол, мы уже проходили в начале 1990-х годов. “И у некоторых политиков короткая память”.

Кто эти “некоторые политики”, стало понятно, потому что в завершение Виктор Андреевич дал желтую карточку правительству и сказал, что всем нам следует поддержать эффективный способ борьбы с инфляцией.

Еще был вопрос о приватизации Одесского припортового и о Фонде госимущества... Виктор Андреевич сначала объяснил, почему именно не следует приватизировать Одесский припортовый. Довольно убедительно объяснил. Правда, почему руководство Фонда госимущества не сменяется, – не объяснил, точнее не убедительно. Чем так мила президентскому сердцу социалистка Семенюк-Самсоненко, мы можем только догадываться. Просто приватизация – дело правительства...

Виктор Андреевич долго рассказывал, о том, что перед тем, как что-то приватизировать, должна быть создана концепция приватизации. Прошу прощения, группа, которая создает концепцию приватизации образов ана Президентом при нем же еще в начале февраля. Где концепция? Три месяца прошло, они говорили, что это сделается быстро. Где?

Было у Виктора Андреевича и нескольких вопросов для лирики. Я бы дисквалифицировала коллег, дающих Президенту возможность поговорить о его сентиментах к селу. Господин Президент, мы все о вас знаем. Вы правы, для нас село должно быть тем же, что для России газ. Правда, российский президент тоже много рассказывает о своей любви к газу...

Третью часть пресс-конференции я бы назвала наиболее искренней. Смельчак наш Президент. Знаете, почему? Вот Леонид Кучма, может, и не очень уважал парламент, но как-то не выражал этого неуважения публично, а особенно к тем, кто помог прийти ему к власти. А тут реформа Конституции 2004 года в изложении Президента звучит так: большие реформаторы предприняли ходовую авантюру, которая нарушила дисбаланс власти. (И напомним, что это помогло стать Президентом Виктору Андреевичу). Президент объяснил всем нам, что сильная президентская власть – это хорошо, а парламентаризм это тоже хорошо, но всему свое время, так как не может нестабильный институт строить стабильное государство. И тут нельзя с ним не согласиться... Правда, многовато было резких высказываний по адресу парламентариев.

Виктор Андреевич долго объяснял, что он не за президентскую и не за парламентскую форму, он за баланс власти. А найти этот баланс может Национальный конституционный совет, созданный им, Президентом, а не какая-то там временная специальная комиссия, сформированная в парламенте. “Силы, стоящие за этим лозунгом, должны отважиться и вынести из-за кустов тот проект, который они уже написали. Им временная комиссия специальная нужна, чтобы замылить авторство», – сказал Президент, отметив, что он знает, кто автор соответствующих изменений, и пообещал назвать фамилии позже, если в этом будет необходимость. Я бы и сама не прочь увидеть, проект, который создали те политические силы в кустах. Хотела бы, потому что мне трудно поверить в жизнеспособность Национального конституционного совета без Партии регионов, всевозможных сирот и мусияк. И остальных, кто оттуда еще не ушел, но скоро уйдет.

В ходе своей “страстной” пресс-конференции Ющенко дважды “увидел рожки” и сказал об этом, хотя и аллегорически. Один раз у тех, кто стоит за нежеланием ликвидировать Тендерную палату, а второй – у тех, кто стоит за желанием создать временную специальную комиссию.

В конце он, по просьбе своего пресс-секретаря, всех нас пасхально поздравил и пожелал все хорошего.

Маша Мищенко Полный отчет о пресс-конференции Президента читайте тут