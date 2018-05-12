Виктор Ющенко: я хотел бы, чтоб вы не знали, кто возглавляет мой Секретариат

Из ежеквартальной пресс-конференции Президента Украины Виктора Ющенко, Киев, 24 апреля

РЕСПУБЛИКА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА? - В ЭТОМ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ УГРОЗА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине необходимо создать систему сдержек и противовесов различных ветвей власти, а не говорить о переходе к парламентской или президентской модели правления.

По словам Президента, вопрос об исключительно той или иной форме правления поднимают те политики, которые исходят из политической целесообразности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что парламентская республика, с одной стороны, вершиной делегированной демократии, но большинство стран веками шли к этой форме правления.

В то же время, говоря об украинском парламенте, он отметил: «Может ли нестабильный институт формировать стабильное национальное развитие?»

По убеждению главы государства, чтобы состоялась парламентская демократия без политической коррупции и людей, которые отстаивают собственные интересы, должно пройти время.

Президент напомнил, что в Украине в прошлом году уже была угроза, когда власть могла быть сконцентрирована в одних руках. «Когда речь идет о парламентской республике, в скобках нужно читать – республика премьер-министра. И в этом есть большая угроза», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что партии в Украине еще не структурированы, и им сложно представлять все общество.

В то же время Президент сообщил, что выступает за президентскую модель правления.

«По моему глубокому убеждению в переходном периоде, трансформационном периоде, более эффективная президентская форма правления: она способна принимать четкие, эффективные решения», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что если бы в Украине осталась президентская модель, государство пошло бы далеко вперед.

В то же время он отметил, что президентская модель в Украине не оправдала себя в период 1996-2000 годов, поэтому возвращаться назад тоже не стоит.

Учитывая это В.ЮЩЕНКО считает, что в Украине должна быть создана система балансов и противовесов различных ветвей власти.

«Нам нужно сделать много противовесов, чтобы мы не допустили ни одной, ни другой крайности», - сказал он.

АВАНТЮРА С СОЗДАНИЕМ ВСК В ПАРЛАМЕНТЕ НЕ ПРОЙДЕТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что «авантюра» с созданием временной специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию в парламенте не пройдет.

В.ЮЩЕНКО напомнил о том, как вносились изменения в Конституцию в декабре 2004 года, которые, по его словам, привнесли дисбаланс в систему власти.

«Давайте мы где-то в тени напишем изменения (к Конституции – УНИАН), создадим в парламенте ВСК, которая через интриги трех-четырех лиц проведет эту процедуру в парламенте без обсуждения, без журналистов, без общественности и даже без своей политической силы в ВР».

По словам Президента, инициаторы этих изменений думали, что это самый надежный способ реформирования Основного Закона.

При этом глава государства напомнил, что вместо этого эти события привели к появлению Майдана.

«Это дорога преступная, мы уже по ней прошли, я убежден, что эти попытки снова завести ВСК в парламент - это авантюрные попытки, которые не имеют никаких перспектив. Я абсолютно спокоен, эта авантюра уже не пройдет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что основанием для создания ВСК по внесению изменений в Конституцию является регистрация в парламенте проекта закона о внесении изменений в Конституцию.

«Силы, которые стоят за этим лозунгом, должны осмелиться и вынести из кустов тот проект, который они уже написали. Им ВСК нужна, чтобы замылить авторство», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что он знает, кто автор соответствующих изменений, и пообещал назвать фамилии позже, если в этом будет необходимость.

Как сообщал УНИАН, на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию настаивают фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

В то же время, лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции высказался категорически против создания этой комиссии.

14 апреля он заявил, что голосование членов БЮТ за создание ВСК по Конституции может привести к расколу коалиции.

Представители партии “Единый Центр” распространили заявление, в котором осуждают планы Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по разработке изменений к Конституции. “Уже разработан текст нового Основного Закона. Его специально для Ю.ТИМОШЕНКО написал Виктор МЕДВЕДЧУК – ее новый идеолог, советчик и лоббист. Конечно, “документ” выписан под “заказчика”, который видит себя в таком желанном президентском кресле. Так же понятно, что положения нью-конституции существенно расходятся с содержанием таких понятий, как “демократия”, “распределение властей”, “ответственность”, - считают авторы заявления.

Как известно, авторами поправок, внесенных в Конституцию в 2004 году, были председатель АП экс-президента Леонида КУЧМЫ Виктор МЕДВЕДЧУК и Александр МОРОЗ.

Справка УНИАН. 27 декабря 2007 года Президент Виктор ЮЩЕНКО издал Указ о создании Национального конституционного совета, на который возложил подготовку проекта новой редакции Конституции Украины.

УКРАИНЕ НУЖЕН ДВУХПАЛАТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за создание двухпалатного парламента в Украине. При этом он считает, что в двух палатах парламента должно быть меньше депутатов, чем в нынешней Верховной Раде.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодняшняя работа парламента свидетельствует о том, что необходимы изменения.

По его словам, за 5-6 месяцев парламент смог принять лишь 30 или 40 законов, при этом не были приняты такие важные документы, как программа ЖКХ, Налоговый кодекс и многие другие, необходимые для развития страны.

Потому Президент, как версию, предлагает создать двухпалатный парламент.

Он заметил, что в сегодняшней ВР, благодаря пропорциональной системе, три четверти составляют киевляне, и совсем не представлены регионы, что является несправедливым в отношении граждан.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо, чтобы существовали две палаты парламента, нижняя палата парламента, например, «с утра до вечера принимала бы законы, в то время как верхняя палата рассматривала бы стратегические решения».

В то же время, Президент считает, что такие важные для страны вопросы, как бюджет, должны приниматься обеими палатами парламента.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что это лишь его позиция, которую следует обсудить.

Он в очередной раз подчеркнул важность публичного обсуждения проекта изменений к Конституции, еще раз отметив, что считает верхом цинизма то, что продолжаются разговоры о создании ВСК в парламенте, а изменения в Конституцию никто не вносит.

Президент считает, что здесь речь идет не об интересах страны, а «о присутствии такой-то фамилии в будущих раскладах».

Я ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБ ВЫ НЕ ЗНАЛИ, КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ МОЙ СЕКРЕТАРИАТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Секретариат Президента является техническим аппаратом главы государства.

Президент подчеркнул, что сегодня никто не знает, кто возглавляет аппарат Верховной Рады, сегодня никто не знает, кто возглавляет аппарат правительства. «Я хотел бы, чтобы вы не знали, кто возглавляет мой Секретариат», - сказал В.ЮЩЕНКО.

КРИТИКА - ОНА НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБРЕЗАТЬ КРЫЛЬЯ, А ЧТОБЫ ОКРЫЛИТЬ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его критика в адрес правительства направлена на помощь, а не во вред Кабинету министров.

«Когда из моих уст идет критика, она не для того, чтобы обрезать крылья, а чтобы окрылить», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ни одним своим действием он не ставит за цель иметь конфронтацию ни с премьер-министром, ни с председателем парламента.

«Моя цель – обеспечить нормальный диалог», - подчеркнул глава государства.

При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что необходима консолидированная политика и Президента, и демократически избранного правительства, и парламента.

Когда политика базируется на политике одной персоны, независимо от того, о ком идет речь, становится все тяжелее и тяжелее, отметил Президент.

Он призвал к консолидации, заметив, что не нужно политиканство ставить взамен тех функций, которые должны существовать в рабочем режиме между Президентом, КМУ и парламентом.

«Я этой дорогой иду», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

НОВОГО МЭРА КИЕВЛЯНЕ ИЗБИРАЮТ ЛИШЬ НА 18 МЕСЯЦЕВ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит оснований для досрочных выборов мэра Киева и критикует идею проведения выборов городского председателя столицы в два тура.

По словам Президента, мэр, по сути, является независимой ветвью власти, и его можно снять с должности лишь на трех основаниях: его заявления об отставке, в случае его смерти или в случае вступления в силу обвинительного приговора суда. «Ни первого, ни второго, ни третьего нет, а мы делаем выборы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Комментируя идею избрания мэра в два тура, Президент отметил, что не понимает, для чего Киеву нужна такая специфическая модель. «Не просматриваются ли за этим чьи-то рожки», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, следует считаться с тем, что речь идет о довыборах, и нового мэра киевляне будут избирать лишь на 18 месяцев.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает применить право вето к закону о двух турах выборов Киевского городского председателя, в случае принятия такого закона.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта идея связана с избирательными технологиями, а не с попыткой усовершенствовать систему выборов.

Глава государства убежден, что введение второго тура ставит в неравные условия другие города Украины, и, более того, открывает угрозу перевыборов в этих городах.

«Это вопрос сомнительный, не приносящий стабильности. Я наложу на данный закон вето, независимо от того, кто за ним будет стоять – «Наша Украина», другая Украина».

Президент посоветовал авторам идеи двухтуровых выборов принять закон из 5-6 пунктов, где первым пунктом будет стоять то, что кандидат на должность мэра должен иметь рост 172 см, вторым пунктом, что он должен родиться такого-то числа и такого-то года, а затем пункты об образовании, конфессии и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля член президиума политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призвал демократическую коалицию внести изменения в законодательство относительно проведения выборов мэра Киева в два тура.

Вместе с тем, Президент Украины В.ЮЩЕНКО высказался категорически против проведения досрочных выборов мэра Киева в два тура.

Он выразил убеждение, что идея проведения выборов городского председателя столицы в два тура связана с технологиями пиара, а не с желанием сделать выборы более демократическими и более качественными.

ИНФЛЯЦИЯ - ЭТО ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что преодолеть инфляцию в стране можно лишь согласованными действиями власти.

В.ЮЩЕНКО обратился к правительству и парламенту с призывом осуществлять продуманные, согласованные шаги в вопросах преодоления инфляции.

Он подчеркнул, что сегодня инфляция больше всего бьет по незащищенным слоям населения.

По словам Президента, для преодоления инфляции сегодня необходима более согласованная работа прежде всего правительства и Национального банка, а также скорейшее принятие реального бюджета и отказ от применения административных рычагов управления экономикой.

«Меня тревожит, что и предыдущее, и нынешнее правительство забавляется ограничениями, в частности экспорта», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходима профессиональная продуманная политика, в частности и относительно поддержки отечественного товаропроизводителя.

«Инфляция – это тест для власти, инфляция – это тест для правительства. То, что происходит сегодня, – это желтая карточка для правительства», – отметил глава государства.

СЕГОДНЯШНИЕ ПОДХОДЫ В ПРИВАТИЗАЦИИ МНЕ НАПОМИНАЮТ РАСПРОДАЖУ В КИЕВСКОМ УНИВЕРМАГЕ

Президент повторил свою позицию о необходимости принятия комплексной программы приватизации. Он отметил, что сегодняшние подходы в приватизации ему напоминают «распродажу в Киевском универмаге».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против приватизации государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

В.ЮЩЕНКО отметил, что разговоры о приватизации этих банков не имеют под собой достаточных оснований, поскольку эти банки являются прибыльными. Он также заметил, что руководство некоторых стран, наоборот, пытается их приобрести.

В целом, говоря о приватизации, Президент отметил, что полученные от продажи предприятий средства должны направляться сугубо на развитие производства, а не на проедание. В.ЮЩЕНКО назвал такие инициативы «политическими конфетками».

Он также убежден, что перед приватизацией необходимо оздоровить и увеличить привлекательность объектов, а затем, после надлежащей рекламы, проводить публичную приватизацию.

По убеждению главы государства, проведение приватизации другим способом «является сладким популизмом, который не выведет национальную экономику на более высокий уровень».

В.ЮЩЕНКО также высказался за принятие общенациональной концепции приватизации на ближайшие 3-5 лет перед непосредственной продажей предприятий.

Также Президент заметил, что согласится на приватизацию лишь той части припортового завода, которая производит продукты химии, вместе с тем он категорически против приватизации трубопровода и компонента, который обеспечивает перевалку аммиака.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что сменить председателя Фонда государственного имущества Украины можно исключительно решениям парламента.

«Если и есть претензии (к председателю ФГИУ – УНИАН) – а они есть – сменить можно только в порядке, установленном законом», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что решение о замещении должности председателя ФГИУ может принимать только парламент.

«Все иное – путем распоряжения исполнительной власти – это грубое нарушение закона. Этого не будет», - сказал В.Ющенко.

Он также добавил, что большинство должно определиться с этим вопросом в стенах парламента, а не мечтать о каких-то захватах ФГИУ».

С ВИЗИТОМ МЕДВЕДЕВА СУЩЕСТВУЕТ НАКЛАДКА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хотел бы, чтобы новоизбранный Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ свой первый заграничный визит осуществил в Украину.

«Есть проработка сейчас визита новоизбранного российского Президента в Украину. Мне бы очень хотелось, чтобы это был его первый визит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он заметил, что существует определенная накладка, поскольку на предложенные сроки у главы украинского государства запланировано три заграничных визита.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо согласовать даты, которые устроили бы обе стороны.

Глава государства отметил, что выступает за активный диалог с Москвой, и заверил, что Украина будет всегда говорить на языке уважения и достоинства, даже относительно весьма чувствительных вопросов.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Украину на инаугурации Президента Д.МЕДВЕДЕВА, В.ЮЩЕНКО заметил, что на это мероприятие приглашены послы, и Украина будет исходить из такой формулы.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что во время вчерашнего разговора с действующим Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ главы двух государств договорились о визите Президента Украины в Россию в третьей декаде мая.

В.ЮЩЕНКО заметил, что надеется на плодотворный диалог с новоизбранным Президентом РФ.