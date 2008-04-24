ДТП с участием 4 машин и автобуса: BMW сгорел вместе с водителем (фото)

В Днепропетровске при столкновении пяти транспортных средств сгорел автомобиль, один человек погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, инцидент произошел 23 апреля в 18.25. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля "БМВ-320", который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Шевроле-Авео" и автобусом "Мерседес-Бенц-308".

От удара автобус перевернулся, в него врезался автомобиль "Мазда-323", ехавший сзади. "Шевроле-Авео" после столкновения продолжил неконтролируемое движение, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц-108 СДИ".

Автомобиль "БМВ-320" сгорел на месте ДТП. Его водитель погиб от полученных телесных повреждений.

Водители легкового автобомиля "Шевроле-Авео" и автобуса "Мерседес-Бенц-308" получили телесные повреждения и были госпитализированы в областную больницу.

Фото Департамента ГАИ МВД Украины