Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус: трое погибших

В с.Тухолька Сколевского района Львовской области на автодороге “Киев-Чоп” водитель грузового автомобиля "MAN" на повороте не справился из управления, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Volkswagen Transporter".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Еще шесть человек пострадали, они с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 139 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 человек и 165 - травмированы.