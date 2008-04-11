Микола Вересень пригласит в студию астролога Валерия Московченко

15:03, 11 апреля 2008
Разное
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Сегодня, 11 апреля  в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Миколой Вереснем". Валерий МОСКОВЧЕНКО – астролог Киевской астрологической академии, ведущий астролог Центра астрологических исследований «НИКА», член президиума Всеукраинской ассоциации астрологов. Что предвещают Украине звезды?

Об этом и не только - в разговоре Миколы Вересня.

Повтор интервью на телеканале СИТИ 14  апреля  в 16.30.

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