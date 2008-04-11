Микола Вересень пригласит в студию астролога Валерия Московченко

Сегодня, 11 апреля в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Миколой Вереснем". Валерий МОСКОВЧЕНКО – астролог Киевской астрологической академии, ведущий астролог Центра астрологических исследований «НИКА», член президиума Всеукраинской ассоциации астрологов. Что предвещают Украине звезды?

Об этом и не только - в разговоре Миколы Вересня.

Повтор интервью на телеканале СИТИ 14 апреля в 16.30.