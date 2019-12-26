Ляпис-98 сыграют специальный новогодний концерт в Киеве

Каковы атрибуты хорошего празднования Нового Года в Киеве? Обязательно елка на Софиевской площади, глинтвейн. Возможно, сходить на каток или какое-нибудь представление с акробатами. Не забыть выпить шампанского под бой курантов и съесть от шести до девяти килограмм «Оливье».

А в последние несколько лет добавилась еще одна традиция — ходить на веселые новогодние концерты оркестра «Ляпис 98», которые неизменно проходят в первый день нового года и обязательно — в праздничной атмосфере. 2020-й исключением не станет. 1 января 2020 года «Ляпис 98» сыграют концерт в столичном Caribbean Club Concert-Hall.

Есть артисты, которые не нуждаются в представлении. Ортодоксальный, который не имеет аналогов в мире, оркестр родоначальников р-р-радикального шансона «Ляпис 98» не только входит в их авангард, но и является лучшим из лучших.

Каждый их концерт — это сложная театральная постановка, шоу в лучших традициях Бродвея, буря неподдельных эмоций. Это нужно видеть и ощущать! Они дарят людям радость, хорошее настроение и заряжают на подвиги!

Во время этого натурального, но волшебного и привлекательного безумия никому не удается устоять на месте. Все отработано и продумано до самых мелких деталей, до каждой ноты и аккорда, а каждая песня — хит и шлягер на все времена. И подпевают им тысячные залы в какой-угодно точке мира. «Ляписы» актуальны всегда и везде!

В первый день Нового Года в Киеве оркестр «Ляпис 98» и его неизменный лидер Сергей Михалок представит эксклюзивное и бескомпромиссное по своим масштабам шоу «Всем девчонкам нравится», которое состоит из золотых хитов и всенародно любимых песен.

Так что если вы проснулись 1 января в горе серпантина, конфетти и метафана, но вокруг тишина, а душа все еще хочет праздника — моментально вставайте и в таком виде идите на «Ляписа». Ваша душа будет более, чем благодарна.

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2M6bwJ9.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/2536680883277440.