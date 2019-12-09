В Университете государственной фискальной службы Украины состоится Первый налоговый конгресс

Приглашаем посетить Первый налоговый конгресс “Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности”.

Дата: 12 декабря 2019 года.

Время: с 10:00 до 16:00.

Адрес: вул. Университетская, 31, г. Ирпень, Киевская область.

Представители власти, бизнеса и международных организаций проведут открытую коммуникацию и подготовят предложения для усовершенствования законодательства относительно управления публичными финансами и проблем обеспечения национальной экономической безопасности.

Конгресс пройдет в формате пленарного заседания в 37 локациях на территории университета с online трансляцией в шести регионах. Результатом работы конгресса станет пакет решения проблем отрасли для содействия ее развития.

Планируется работа по тематическим панелями: