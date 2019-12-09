цей матеріал доступний українською

В Университете государственной фискальной службы Украины состоится Первый налоговый конгресс

10:00, 12 декабря 2019
Разное
8 0

Приглашаем посетить Первый налоговый конгресс “Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности”.

Дата: 12 декабря 2019 года.

Время: с 10:00 до 16:00.

Адрес: вул. Университетская, 31, г. Ирпень, Киевская область.

Представители власти, бизнеса и международных организаций проведут открытую коммуникацию и подготовят предложения для усовершенствования законодательства относительно управления публичными финансами и проблем обеспечения национальной экономической безопасности.

Конгресс пройдет в формате пленарного заседания в 37 локациях на территории университета с online трансляцией в шести регионах. Результатом работы конгресса станет пакет решения проблем отрасли для содействия ее развития.

Планируется работа по тематическим панелями:

  • Защита национальных налоговых и таможенных интересов. Научное обеспечение реформ.
  • Новые налоговая и таможенная службы. Восстановление доверия общества. Налоговый комплаенс в условиях Украины. Электронные формы контроля в фискальном администрировании.
  • Реформы управления публичными финансами. Диджитализация в публичных финансах.
  • Контроль государственных финансов. Взаимодействие органов контроля. Психотехнологии в деятельности контрольных органов.
  • Финансовые расследования. Институциональные вызовы.
  • Банковская система. Финансовые рынки.
  • Цифровая экономика. Фискальное регулирование экономики.

  • Для аккредитации журналистов обращайтесь по телефону: +38 (063) 490 01 44 Виктория Ястреб

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter