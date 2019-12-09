В Университете государственной фискальной службы Украины состоится Первый налоговый конгресс
Приглашаем посетить Первый налоговый конгресс “Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности”.
Дата: 12 декабря 2019 года.
Время: с 10:00 до 16:00.
Адрес: вул. Университетская, 31, г. Ирпень, Киевская область.
Представители власти, бизнеса и международных организаций проведут открытую коммуникацию и подготовят предложения для усовершенствования законодательства относительно управления публичными финансами и проблем обеспечения национальной экономической безопасности.
Конгресс пройдет в формате пленарного заседания в 37 локациях на территории университета с online трансляцией в шести регионах. Результатом работы конгресса станет пакет решения проблем отрасли для содействия ее развития.
Планируется работа по тематическим панелями:
- Защита национальных налоговых и таможенных интересов. Научное обеспечение реформ.
- Новые налоговая и таможенная службы. Восстановление доверия общества. Налоговый комплаенс в условиях Украины. Электронные формы контроля в фискальном администрировании.
- Реформы управления публичными финансами. Диджитализация в публичных финансах.
- Контроль государственных финансов. Взаимодействие органов контроля. Психотехнологии в деятельности контрольных органов.
- Финансовые расследования. Институциональные вызовы.
- Банковская система. Финансовые рынки.
- Цифровая экономика. Фискальное регулирование экономики.
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