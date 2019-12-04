В Киеве презентуют исследование и лучшие мировые корпоративные практики гендерного равенства и противодействия домашнему насилию

9 декабря в Киеве (конференс-холл «Депо», ул. Антоновича, 50) в рамках Международного форума для бизнеса «Современные корпоративные практики гендерного равенства и противодействия домашнему насилию» пройдет презентация национального исследования «Гендерное равенство и ответ на домашнее насилие в частном секторе в Украине: призыв к действию».

После презентации состоится подписание первой в Украине Декларации бизнеса в ответ на домашнее насилие и в поддержку корпоративных практик, дружественных к работникам и работницам с семейными обязательствами.

Проблема гендерно обусловленного насилия в Украине очень острая. Каждый год больше 1 млн украинок страдают от домашнего насилия, а экономические потери от нетрудоспособности женщин составляют больше $2.4 млн ежегодно. Новое исследование, проведенное UNFPA Украина и экспертной организацией “Центр “Развитие корпоративной социальной ответственности” при поддержке правительства Великобритании, показывает:

Сколько сотрудников сталкивались с дискриминацией на рабочем месте.

Сколько пострадавших от домашнего насилия в корпоративном секторе.

Готов ли работодатель к внедрению дружественных к родителям практик, в частности, предоставления отпусков по уходу за детьми для мужчин и другие важные вопросы.

В ответ на полученные данные также были разработаны руководящие принципы для крупного, среднего и малого бизнеса с целью продвижения гендерного равенства и предотвращения домашнего насилия, которые также будут представлены на форуме.

Представители и представительницы медиа приглашаются к участию в форуме. Аккредитация обязательная и проводится строго до 16.00 пятницы (06.12). Для подтверждения аккредитации организаторы могут запрашивать портфолио журналистов.

Контакты для аккредитации: zubchenko@unfpa.org, 096-506-55-88 или через онлайн-форму: https://forms.gle/BNQeN7sbNK8fudvc8

Программа форума для СМИ:

11.00 – открытие форума.

11.15-12.00 – экспертная панель в составе Катерины Левченко, правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, Ниженского Сергея, заместителя Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции, Марины Бардиной, сопредседателя межфракционного объединения «Равные возможности» и Laura STUART-BERRY, соучредителя 20-first, Building Gender Balanced Businesses, Великобритания, представителей бизнеса ( TBC)).

12:00 – 12:20 – Презентация исследования «Гендерное равенство и ответ на домашнее насилие в частном секторе: призыв к действию».

12:20 – 12:30 – Подписание Декларации о вовлечении бизнеса к реализации целей устойчивого развития №5 «Гендерное равенство» и №8 «Достойный труд и экономический рост».

12:30 – 13:00 – Ответы на вопросы и брифинг для СМИ.

13.00-18.00 – Обед и практическая часть для бизнеса (знакомство с лучшими мировыми практиками КСО и мотивационная встреча с Машей Ефросининой).