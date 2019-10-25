29 октября (вторник) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Будут ли дети знать иностранные языки после окончания новой украинской школы?»

Организаторы: Институт Горшенина совместно с Британским Советом в Украине при поддержке Интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

Какие требования по знанию иностранных языков выдвигает современная жизнь? Почему традиционные подходы к изучению иностранных языков в школе в целом не были эффективными? Как учитывает «ошибки прошлого» программа Новой украинской школы? Каким будет преподавание иностранных языков в НУШ? Какие принципиальные изменения заложены образовательной реформой? Какой уровень знания иностранных языков учащимися предусматривает НУШ? Как Британский Совет, Гете-Институт, Французский Институт поддержали реформу НУШ? Какая поддержка будет в будущем?

Участники круглого стола:

Оксана Коваленко, главный специалист департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины Саймон Этертон, руководитель программ английского языка Британского Совета в Украине Д-р Катарина Бук, заместитель директора, руководитель языкового отдела Goethe-Institut в Украине Фабрис Пето, атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка, Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине

Модератор: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминания в новостях о организаторов дискуссии – Институт Горшенина и Британский Совет в Украине – является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).