15 октября 2019 года, вторник, в 12:00 в пресс-центре ИА «Главком» (Шелковичная, 8/20) состоится пресс-конференция на тему: «Проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Риски и системные ошибки»

Участники: Агия Загребельская, бывшая государственная уполномоченный Антимонопольного Комитета Украины; Юрий Николов, журналист издания «Наши Деньги» (ожидается).

Участники мероприятия проанализируют законопроект по регулированию игорного бизнеса, какая судьба будет ждать на точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может поспособствовать легализации, вопрос создания Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

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