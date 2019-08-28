30 августа (пятница) 2019 года в 11:00 в пресс-центре Международного фонда Блейзера состоится круглый стол на тему:

«Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК»

Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

1. Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители;

2. Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность?

3. Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений;

4. Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию?

5. Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность?

6. Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества;

7. Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.

Участники дискуссии:

1. Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;

2. Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;

3. Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;

4. Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF;

5. Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания «Зеркало Недели».

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Вход на мероприятие по предварительной аккредитации.

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