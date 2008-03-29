ДТП в Одесской области: погибли три человека, еще трое получили травмы

В субботу в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира, в том числе 10-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента ГАИ МВД Украины, трагедия произошла около восьми часов утра на 18 км объездной дороги города Одессы. Водитель автомобиля "ГАЗ-24", двигаясь со стороны с.Усатовое в направлении автотрассы Киев-Одесса, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес Бенц" с полуприцепом "Сhereau CSD-35".

Три пассажира "ГАЗ-24" погибли на месте, а водителя и еще двух пассажиров с телесными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу.