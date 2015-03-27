В Киеве на выставке покажут "хунту" и "вату"

Концепция экспозиции заключается в осмыслении, иронии над мифологическими измерениями информационной и культурной войны, которая ведется параллельно с прямым военным вмешательством. Представители современного искусства Украины и России продемонстрируют, как новое время породило такие же новые образы, смыслы. «Ватник» Антона Чадского - образ саркастический, злой в своей бескомпромиссной критике. «Бандерики» Ивана Семесюка - образ противоположный, пропитан добрым юмором и оптимистичной надеждой на победу.

«Бандерик является своеобразной антитезой ватнику, как по форме, по содержанию, так и по эмоциональной окраске. Он хочет простых вещей - своя земля, своя хата, своя женщина, своя оружие, а вы, дорогие ватные гости, идите на...й! Чужого нам не надо, а своего не отдадим. Но главное - бандерик понял, что без болезненных и очень быстрых изменений дела не будет, и именно поэтому он актуален лозунг - эволюция или смерть! Гибко меняйся и непременно победишь! В этом заключается тотальная противоположность невероятно консервативном ватнику, этом закореневшему традиционалисту и дегенерату», - объясняет Семесюк.

ПРЕСС-ТУР в 18:00

В программе:

ватники в клетке, а на фуршет - для настоящих бандеровцев - возможность сожрать одного с ним живьем (в виде торта), запивая киселем.





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