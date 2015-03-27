Акция "8 миллионов" от Sport Life заканчивается! Успей выиграть 5 лет фитнеса!!!

На протяжении всего марта всеукраинская сеть фитнес-клубов Sport Life проводит беспроигрышную лотерею – вручает подарочные сертификаты всем новоиспеченным клиентам сети. И вот акция подходит к концу, а главный победитель до сих пор еще не определился. Ваши шансы выиграть увеличиваются – каждая минута на счету, спешите!

Чтобы принять участие в лотереи, вам нужно сделать правильный фитнес-выбор – стать клиентом Sport Life, а дальше вся надежда на вашу фортуну. Главный приз – абонемент с действием в любом клубе сети Sport Life сроком на 5 лет! Акция «8 миллионов» от Sport Life – это не аттракцион невиданной щедрости, а поощрение за выбор действительно лучшего спорткомплекса Украины! Ведь только в Sport Life:

120 профессиональных тренажерных залов с ультрасовременным оборудованием: есть все – от беговой дорожки до уникального тренажера Technogym Kinesis One. 130 студий для 350 видов групповых тренировок на любой вкус: функциональный тренинг, танцевальные и аэробные программы, боевые искусства и авторские студии.

80 спортивных бассейнов с пятиуровневой системой очистки, в которых можно не только релаксировать, но и заниматься аквафитнесом. 40 SPA-комплексов: банный лаунж, beauty-центры, салоны загара и массажные кабинеты.

Вместе со Sport Life легко растить здоровых и счастливых детей! 35 детских фитнес-академий «Спортлайфик»: бассейны для детей и грудничков, фитнес-студии, игровые комнаты и учебные классы!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222